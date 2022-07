ESCAPE GAME CLOWNESQUE – CRAZY CARAVANE, 19 juillet 2022, .

ESCAPE GAME CLOWNESQUE – CRAZY CARAVANE



2022-07-19 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-19 21:30:00 21:30:00

Bienvenue à la fête foraine où un imposteur attire deux clowns curieux dans son attraction originale : une caravane des années 70 ! A peine rentrés, ils se laissent prendre par des farces et attrapes sur lesquelles ils n’auront aucun contrôle. Ce petit jeu deviendra vite le début d’une aventure délirante semée de rebondissements et de rencontres improbables…

Au programme : confrontation avec du mobilier hanté, entraînement intensif avec un coach sportivo-spirituel, combat avec un poisson invincible, face-à-face avec une plaque à gaz très très méchante ! Voilà un aperçu de l’aventure haletante au rythme effréné qui conduira nos deux compères là où ils n’auraient jamais pensé aller…

Dans Crazy Caravane, la compagnie des NAZ s’invite à un besoin de légèreté, un retour à la proximité du public, à la rue et au partage du rire. Un nouveau spectacle qui prend sa source à la croisée d’une envie de fraîcheur et de folie délirante. On rit, on se libère, emmenés dans cette histoire qui pétille et attise notre besoin de vibrer.

A partir de 6 ans.

