Escape Game: clichés en tout genre Creil Creil Catégories d’évènement: Creil

Oise

Escape Game: clichés en tout genre Creil, 1 mars 2022, Creil. Escape Game: clichés en tout genre Creil

2022-03-01 14:00:00 – 2022-03-01 16:00:00

Creil Oise ESCAPE GAME : Filles et garçons, des clichés en tout genre ! Les filles font de la danse, et tous les garçons jouent au foot. Est-ce bien vrai ?

La Maison de la ville et le Carnaval des possibles vous proposent de répondre à cette question, en commençant par relever les défis d’un escape game… Gratuit

Pour les ados, dès 16 ans et pour les adultes

Sur inscription au 03 44 29 52 38 ou citoyennete@mairie-creil.fr Pass sanitaire obligatoire dès 18 ans ESCAPE GAME : Filles et garçons, des clichés en tout genre ! Les filles font de la danse, et tous les garçons jouent au foot. Est-ce bien vrai ?

La Maison de la ville et le Carnaval des possibles vous proposent de répondre à cette question, en commençant par relever les défis d’un escape game… Gratuit

Pour les ados, dès 16 ans et pour les adultes

Sur inscription au 03 44 29 52 38 ou citoyennete@mairie-creil.fr Pass sanitaire obligatoire dès 18 ans citoyennete@mairie-creil.fr +33 3 44 29 52 38 ESCAPE GAME : Filles et garçons, des clichés en tout genre ! Les filles font de la danse, et tous les garçons jouent au foot. Est-ce bien vrai ?

La Maison de la ville et le Carnaval des possibles vous proposent de répondre à cette question, en commençant par relever les défis d’un escape game… Gratuit

Pour les ados, dès 16 ans et pour les adultes

Sur inscription au 03 44 29 52 38 ou citoyennete@mairie-creil.fr Pass sanitaire obligatoire dès 18 ans Ville de Creil

Creil

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Creil, Oise Autres Lieu Creil Adresse Ville Creil lieuville Creil

Creil Creil https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/creil/