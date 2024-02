Escape Game Clément Massif et la Clé intemporelle Pontarlier, mercredi 28 février 2024.

Escape Game Clément Massif et la Clé intemporelle Pontarlier Doubs

En partenariat avec le CPIE du Haut-Doubs.

2100, une tornade dévastatrice fait rage à l’extérieur. Vous venez d’apprendre que le professeur Clément Massif avait découvert une clé temporelle permettant de retourner dans les années 2020. Ensemble, vous décidez de saisir cette chance. Résoudre les énigmes, qu’il a laissées derrière lui, pourra vous permettre de trouver cette clé et retourner à une époque plus clémente, où agir est encore possible.

Pour les enfants à partir de 9 ans accompagnés d’un adulte, uniquement sur inscription. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 14:00:00

fin : 2024-02-28 15:30:00

Lieu-dit Chalet du Gounefay

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté tourisme@grandpontarlier.fr

