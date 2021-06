Paris Cinéma Le Grand Rex Paris ESCAPE GAME Cinéma Le Grand Rex Paris Catégorie d’évènement: Paris

ESCAPE GAME Cinéma Le Grand Rex, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 1 au 31 juillet 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 17h30 à 19h

Du 1 au 31 août 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche de 17h30 à 20h

payant

SAUVEZ LE CINEMA ! Depuis quelques temps, les plus grands classiques disparaissent mystérieusement les uns après les autres. Une étrange machine dissimulée dans les studios du Rex serait à l’origine de ce phénomène. Répondez à l’appel du Grand Rex et infiltrez vous dans ses Studios pour une aventure unique entre escape game et cinéma. Serez vous prêt à stopper la machine avant qu’il ne soit trop tard ? Animations -> Loisirs / Jeux Cinéma Le Grand Rex 1 boulevard poissonniere Paris 75002

8, 9 : Bonne Nouvelle (69m) 8, 9 : Grands Boulevards (342m)

Contact :LE GRAND REX PARIS 01 45 08 93 58 visites@legrandrex.com http://www.legrandrex.com https://www.facebook.com/GrandRexParis/ https://twitter.com/LeGrandRex Animations -> Loisirs / Jeux Étudiants;Insolite;Ados;Cinéma

Date complète :

