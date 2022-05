Escape Game Château de Gramont, 22 octobre 2022, .

Escape Game Château de Gramont

2022-10-22 11:00:00 – 2022-10-22 12:30:00

30 30 EUR Enfermés dans l’enceinte du Château de Gramont à Bidache, vous aurez 60 minutes pour résoudre les énigmes et vous libérer.

dernière mise à jour : 2022-05-24 par