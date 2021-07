Escape Game Chapelle Sainte Marie Saint-Lary-Soulan, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Saint-Lary-Soulan.

Escape Game Chapelle Sainte Marie 2021-07-25 – 2021-07-25 SAINT-LARY-SOULAN Chapelle Sainte Marie

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan

Tous les jours 14h / 15h30 / 18h / 19h30

22€/pers. forfait tribu (4/5 pers) 80€ /(6/8pers) 120€

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme 05 62 39 50 81 (à partir de 12 ans)

Des événements étranges se passent à Saint-Lary et notamment autour de la Chapelle.

Des objets disparaissent, d’autres apparaissent et voilà que le sacristain n’arrive plus à accéder à la crypte car l’accès est bloqué. Parmi les éléments volés, des reliques de la légende dorée, des chandeliers, un encensoir…. appartenant à St Hilaire et ayant des vertus de guérison.

Il faut absolument retrouver l’auteur des faits et ces objets, avant que la police scientifique n’arrive sur les lieux et mette en péril le travail du sacristain.

+33 5 62 39 50 81

