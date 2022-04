[ESCAPE GAME] Cette étrange nuit de Combray Cabourg Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

Calvados

[ESCAPE GAME] Cette étrange nuit de Combray Cabourg, 9 juillet 2022, Cabourg. [ESCAPE GAME] Cette étrange nuit de Combray Villa du Temps Retrouvé 15 av. du Pdt Raymond Poincaré Cabourg

2022-07-09 11:00:00 11:00:00 – 2022-07-16 19:00:00 19:00:00 Villa du Temps Retrouvé 15 av. du Pdt Raymond Poincaré

Cabourg Calvados La mémoire de l’auteur s’est éparpillée en fragments de souvenirs qu’il vous faudra reconstituer pour pouvoir revenir à votre époque. Dans l’ambiance sombre et mystérieuse de la chambre du jeune Marcel Proust, énigme après énigme, suivez le fil rouge des pensées perdues du narrateur jusqu’à réparer ce que l’écoulement du temps a effacé de sa mémoire. Un voyage à travers la Recherche, qui vous ramènera à Combray, là où tout a commencé… (Inscription obligatoire)

Dès 6 ans. La mémoire de l’auteur s’est éparpillée en fragments de souvenirs qu’il vous faudra reconstituer pour pouvoir revenir à votre époque. Dans l’ambiance sombre et mystérieuse de la chambre du jeune Marcel Proust, énigme après énigme, suivez le fil… La mémoire de l’auteur s’est éparpillée en fragments de souvenirs qu’il vous faudra reconstituer pour pouvoir revenir à votre époque. Dans l’ambiance sombre et mystérieuse de la chambre du jeune Marcel Proust, énigme après énigme, suivez le fil rouge des pensées perdues du narrateur jusqu’à réparer ce que l’écoulement du temps a effacé de sa mémoire. Un voyage à travers la Recherche, qui vous ramènera à Combray, là où tout a commencé… (Inscription obligatoire)

Dès 6 ans. OTI NCPA – Pixabay

Villa du Temps Retrouvé 15 av. du Pdt Raymond Poincaré Cabourg

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: Cabourg, Calvados Autres Lieu Cabourg Adresse Villa du Temps Retrouvé 15 av. du Pdt Raymond Poincaré Ville Cabourg lieuville Villa du Temps Retrouvé 15 av. du Pdt Raymond Poincaré Cabourg Departement Calvados

Cabourg Cabourg Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cabourg/

[ESCAPE GAME] Cette étrange nuit de Combray Cabourg 2022-07-09 was last modified: by [ESCAPE GAME] Cette étrange nuit de Combray Cabourg Cabourg 9 juillet 2022 Cabourg Calvados

Cabourg Calvados