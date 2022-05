Escape Game by Night- Le secret du Cévennes Express – TVC Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard

Escape Game by Night- Le secret du Cévennes Express – TVC Saint-Jean-du-Gard, 14 juillet 2022, Saint-Jean-du-Gard. Escape Game by Night- Le secret du Cévennes Express – TVC Gare Saint-Jean-du-Gard

2022-07-14 – 2022-07-14

Gare Saint-Jean-du-Gard Gard Saint-Jean-du-Gard Notre Escape Game revient la nuit pour nous faire vivre des aventures toujours plus folles. Sous forme d’énigmes, de jeux et d’entraide partagez un moment de convivialité entre amis, famille ou même collègue de travail.Enfermé dans un véritable wagon des années 1930, aux travers d’énigmes et de jeux vous devrez résoudre le Secret du Cévennes Express 2 versions vous serons proposées novices ou confirmés…Vous aurez 40 min, dans une voiture unique des années 1930, pour résoudre le Secret du Cévennes Express !Le wagon est sur le quai de la gare.* Infos pratiques :- Tous les jeudis soirs du 14 juillet au 25 août- A la gare de St Jean-du-Gard à 18h, 19h15, 20h30 et 21h45- Tarif à partir de 23€/pers- De 4 à 8 personnes maximum- À partir de 16 ans.- Réservation obligatoire en ligne sur le site du TVC : https://www.trainavapeur.com/# Accueil Droits gérés

Gare Saint-Jean-du-Gard

