MCVA, 11 rue du 14 juillet, 94270 Le Kremlin-Bicêtre, le samedi 13 novembre à 16:00

Enigma Botanica : vous avez une heure pour trouver la plante qui vous sauvera ! Un concept amusant pour découvrir la botanique de manière ludiqueTela Botanica a développé un escape game éducatif sur la botanique, afin de proposer un jeu simple pour découvrir ou faire découvrir cette science de façon ludique. Plusieurs thématiques sont abordées à travers les énigmes : Architecture d’une fleur, classification par familles, modes de reproduction, écologie et habitats, clé dichotomique, ethnobotanique,…

entrée sur inscription, places limitées. A partir de 12 ans : envoyez un mail à laruchedukb@gmail.com

Enigma Botanica : un jeu pour apprendre à reconnaitre les plantes ! on ne vous en dit pas plus… . A partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T16:00:00 2021-11-13T18:00:00

