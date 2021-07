Escape game « blague sous haute tension » Belin-Béliet, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Belin-Béliet.

Escape game « blague sous haute tension » 2021-07-24 14:30:00 – 2021-07-24 15:30:00 Bibliothèque municipale Aliénor 4 avenue Plantagenêt

Belin-Béliet Gironde

Escape game « Blague sous haute tension »

Tu as 1 heure, pour retrouver la blague la plus pourrie. Elle a été cachée dans la ludothèque et les Services Secrets te missionnent pour la retrouver.

En effet, l’ordi de l’EDF a pété un câble, toute l’électricité de la France a été coupée. C’est pour ça que nous sommes dans le noir !

Pour récupérer la lumière, il faut que l’ordi rit à nouveau (il est dépressif !!).

Dans 59 minutes et 59 secondes il sera trop tard pour que l’ordinateur accepte de nous remettre l’électricité…!

Groupe de 6 personnes maxi – Sur inscription

+33 5 56 88 56 99

Bibliothèque de Belin-Béliet

dernière mise à jour : 2021-07-08 par