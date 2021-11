Épinal Bibliothèque de la maison d'arrêt d'Epinal Épinal, Vosges Escape Game Bibliothèque de la maison d’arrêt d’Epinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

le jeudi 20 janvier 2022

“Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur nature invite tous les curieux et curieuses, petits et grands, à vivre une expérience originale et ludique. Leur mission ? S’appuyer sur leur sens de l’observation, le travail d’équipe et un esprit critique pour déconstruire une vague d’idées reçues diffusées par un groupe se faisant appeler « Les Obscurantes ». Mais attention, l’horloge tourne… Il leur faudra aller vite pour achever ce défi !” [[https://www.science-animation.org/fr/escape-game-panique-dans-la-biblioth%C3%A8que](https://www.science-animation.org/fr/escape-game-panique-dans-la-biblioth%C3%A8que)](https://www.science-animation.org/fr/escape-game-panique-dans-la-biblioth%C3%A8que)

Groupe de 3 / 5 personnes

