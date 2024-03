Escape game Médiathèque les 7 lieux Bayeux, samedi 6 avril 2024.

Escape game Médiathèque les 7 lieux Bayeux Calvados

Tout public dès 8 ans.

Pendant 30 minutes, vous êtes enfermés. Pour pouvoir sortir, vous devez résoudre des énigmes et casse-têtes et démêler les plans des conquérants.

Pendant 30 minutes, vous êtes enfermés. Pour pouvoir sortir, vous devez résoudre des énigmes et casse-têtes et démêler les plans des conquérants.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 12:00:00

fin : 2024-04-06 16:30:00

Médiathèque les 7 lieux 1, boulevard Fabian Ware

Bayeux 14400 Calvados Normandie les7lieux@bayeux-intercom.fr

