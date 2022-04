Escape Game “Avant l’Apocalypse” Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Saint-Sever

Escape Game “Avant l’Apocalypse” Saint-Sever, 25 avril 2022, Saint-Sever. Escape Game “Avant l’Apocalypse” Rue du Général Lamarque Musée de Saint-Sever Saint-Sever

2022-04-25 – 2022-04-25 Rue du Général Lamarque Musée de Saint-Sever

Saint-Sever Landes EUR Vous voilà enfermés dans les salles du Beatus de Saint-Sever. Le manuscrit disait vrai : les trompettes de l’Apocalypse ont sonné et des malheurs vont s’abattre sur les Hommes… Parviendriez-vous à empêcher la prophétie en moins d’une heure ?

Un Escape Game grandeur nature au milieu du musée Saint-Séverin, c’est une occasion à ne pas manquer ! A partir de 8 ans.

Inscription obligatoire : 6 personnes à la fois, pour 3 départs. Vous voilà enfermés dans les salles du Beatus. Le manuscrit disait vrai : les trompettes de l’Apocalypse ont sonné et des malheurs vont s’abattre sur les Hommes… Parviendriez-vous à empêcher la prophétie en moins d’1h ?

A partir de 8 ans.

Inscription obligatoire : 6 personnes pour 3 départs Vous voilà enfermés dans les salles du Beatus de Saint-Sever. Le manuscrit disait vrai : les trompettes de l’Apocalypse ont sonné et des malheurs vont s’abattre sur les Hommes… Parviendriez-vous à empêcher la prophétie en moins d’une heure ?

Un Escape Game grandeur nature au milieu du musée Saint-Séverin, c’est une occasion à ne pas manquer ! A partir de 8 ans.

Inscription obligatoire : 6 personnes à la fois, pour 3 départs. Gilles ARROYO

Rue du Général Lamarque Musée de Saint-Sever Saint-Sever

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Sever Autres Lieu Saint-Sever Adresse Rue du Général Lamarque Musée de Saint-Sever Ville Saint-Sever lieuville Rue du Général Lamarque Musée de Saint-Sever Saint-Sever Departement Landes

Saint-Sever Saint-Sever Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sever/

Escape Game “Avant l’Apocalypse” Saint-Sever 2022-04-25 was last modified: by Escape Game “Avant l’Apocalypse” Saint-Sever Saint-Sever 25 avril 2022 Landes Saint-Sever

Saint-Sever Landes