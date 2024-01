Escape game « Avalanche » Arette, lundi 12 février 2024.

Escape game « Avalanche » Arette Pyrénées-Atlantiques

Les joueurs, dans la peau de secouristes et suite à une alerte avalanche ont montre en main 18 min pour secourir une victime, grâce à la résolution d’énigmes. La durée du jeu est basée sur le principe qu’en matière de secours en avalanche, tout se joue dans le premier quart d’heure.

Un outil de prévention ludique et innovant !

Inscriptions à l’Office de Tourisme.

Inscriptions à l'Office de Tourisme.

Maison de la Pierre

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12 15:00:00

fin : 2024-02-12 18:00:00



