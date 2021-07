Escape Game aux Archives – COMPLET Pau, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Pau.

Escape Game aux Archives – COMPLET 2021-07-21 Usine des Tramways Avenue Gaston Lacoste

Pau Pyrénées-Atlantiques

COMPLET

Les services de l’Agglomération paloise veut se doter d’un moyen de transport révolutionnaire : un toboggan futuriste capable de transporter les voyageurs à une vitesse folle à travers tout le territoire. Le seul problème : les gares doivent s’implanter sur des terrains privés et de nombreux propriétaires se voient expropriés. Le conseil communautaire qui doit délibérer, attends pour voter, de nombreux documents ; or Yves Arche, l’archiviste en charge du dossier a disparu et les documents sont introuvables !

Saurez-vous retrouver les documents et découvrir ce qui est arrivé à Yves Arche, dans le temps imparti afin de sauver ce beau projet novateur ?

A partir de 11 ans

+33 5 59 98 78 23

Archives de Pau

