Une note écrite il y a cinquante ans par l’ancien historien de la ville a été retrouvée aux archives. Dans ses recherches, celui-ci a mis la main sur un document d’une valeur inestimable pour Aubagne qu’il a caché et que seuls ses dignes héritiers pourront retrouver… Êtes-vous prêts à résoudre les énigmes qu’il a pris soin de laisser derrière lui pour trouver ce trésor d’archive ?

Inscription obligatoire en ligne ou par téléphone, 1 groupe de 4 personnes par séance.

Une note, des énigmes, un document caché dans les archives… A vous de jouer ! Archives municipales d’Aubagne 2 rue Liberté 13400 aubagne Aubagne La Coueste Bouches-du-Rhône

