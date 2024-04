Escape game « Au secours, on a volé un Magnelli ! » Musée Magnelli – musée de la Céramique Vallauris, samedi 18 mai 2024.

Escape game « Au secours, on a volé un Magnelli ! » Samedi 18 mai, 21h00 Musée Magnelli – musée de la Céramique Adultes et adolescents, enfants autorisés à partir de 10 ans accompagnés d'un adulte, durée 1h, 25 pers. max / Inscription sur place le soir même

Escape game « Au secours, on a volé un Magnelli ! »

Jeu d’enquête inédit. Dans un lieu insolite, partez à la recherche du tableau d’Alberto Magnelli et de son voleur. Au travers de la collection du peintre et grâce à cinq experts, débloquez jeux et énigmes pour gagner la partie.

Un serious game grandeur nature sur mesure.

Musée Magnelli – musée de la Céramique Place de la Libération, Vallauris, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'azur, France Vallauris 06220 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 93 64 71 83 Le château de Vallauris, ancien prieuré des moines de Lérins, accueille, au premier étage, une collection d'œuvres céramiques tandis que le second étage est consacré au peintre Alberto Magnelli.

