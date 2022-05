Escape game au Parcot Échourgnac, 20 juillet 2022, Échourgnac.

Escape game au Parcot Le Parcot Ferme du Parcot Échourgnac

2022-07-20 – 2022-07-20 Le Parcot Ferme du Parcot

Échourgnac Dordogne Échourgnac

Eté actif : Entre 3 et 8 joueurs, entrez dans une pièce truffée d’objets, décors, énigmes et indices, vous aurez 60 mns pour en sortir. Ouvert à tous à partir de 10 ans. 7 €. Sur réservation. Accueil de la Ferme du Parcot. 17h-18h et 18h-19h

Office de Tourisme du Pays Montponnais 05 53 82 23 77

+33 5 53 82 23 77

OT Montpon

Le Parcot Ferme du Parcot Échourgnac

dernière mise à jour : 2022-05-09 par