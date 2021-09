Boulogne-sur-Mer Hôtel Désandrouin (ou Palais Impérial) Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais Escape game au palais impérial Hôtel Désandrouin (ou Palais Impérial) Boulogne-sur-Mer Catégories d’évènement: Boulogne-sur-Mer

Bâtiment indissociable de la présence napoléonienne à Boulogne, siège de l’état-major des Côtes de l’Océan et résidence ponctuelle de Bonaparte, puis de Napoléon I, l’hôtel Désandrouin, autrement dénommé Palais Impérial, vous accueille lors de ces Journées du Patrimoine pour un jeu type « escape game ». Le chapeau de Napoléon a disparu ! Vous avez une heure pour aider l’Empereur et sauver l’Histoire ! Attention, cette animation s’adresse à un public de plus de 6 ans (les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte l’hôtel Désandrouin, autrement dénommé Palais Impérial, vous accueille lors de ces Journées du Patrimoine pour un jeu type « escape game ». Hôtel Désandrouin (ou Palais Impérial) 17 rue du Puits d’Amour – 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Lieu Hôtel Désandrouin (ou Palais Impérial) Adresse 17 rue du Puits d'Amour - 62200 Boulogne-sur-Mer Ville Boulogne-sur-Mer