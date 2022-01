ESCAPE GAME AU MUSEE JOACHIM DU BELLAY Orée d’Anjou, 5 février 2022, Orée d'Anjou.

ESCAPE GAME AU MUSEE JOACHIM DU BELLAY
LIRÉ 1 rue Pierre de Ronsard
Orée d'Anjou

2022-02-05

Orée d'Anjou
Maine-et-Loire

10 EUR Et si vous meniez l’enquête au Musée Joachim du Bellay?

Une enquête qui vous plongera dans le passé sur les traces de l’illustre écrivain.

Immergé dans ce lieu unique et privatisé rien que pour vous le temps du jeu, il vous faudra savoir lire entre les lignes, s’appuyer sur son équipe et déjouer les pièges afin que le succès soit garanti !

Réservation obligatoire /Equipe de 3 à 5 joueurs

Les enfants de plus de 10 ans peuvent participer avec leur famille.

Le masque est obligatoire pour tous les participants. Pass sanitaire à partir de 12 ans. Le matériel sera désinfecté après chaque usage.

museedubellay@oreedanjou.fr +33 2 40 09 04 13 https://www.museejoachimdubellay.com/

LIRÉ 1 rue Pierre de Ronsard Orée d’Anjou

