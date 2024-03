Escape Game au Musée Henri Barré Au Musée Henri Barré Thouars, samedi 21 septembre 2024.

Durant les journées européennes du patrimoine à Thouars, soyez prêt à vivre une expérience immersive ! La ludothèque et le musée vous plongent dans une atmosphère inédite dans l’hôtel particulier d’Henri Barré… Groupe de 8 personnes maximum. Réservation obligatoire.

Découvrez la maison et les collections du musée grâce à ce jeu d'enquêtes ! D'énigme en énigme, résolvez les mystères qui entourent les lieux…

Constituez un groupe jusqu’à 8 personnes maximum et résolvez les énigmes.

Séance le samedi à 18h, 19h30 et 21h (à partir de 12 ans) ; dimanche à 14h, 15h30 et 17h (à partir de 10 ans)

Réservations obligatoires à la Maison du Thouarsais EUR.

Début : 2024-09-21

fin : 2024-09-22

Au Musée Henri Barré 7 Rue Marie de la Tour d’Auvergne

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

