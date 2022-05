Escape Game au Musée du Prieuré : Echappe-toi si tu peux

Escape Game au Musée du Prieuré : Echappe-toi si tu peux, 10 août 2022, . Escape Game au Musée du Prieuré : Echappe-toi si tu peux

Lors d'un visite au musée, vous vous retrouverez malencontreusement enfermés dedans. nPlongés au cœur de l'histoire harfleuraise, parviendez-vous à vous échapper à temps de ce voyage à travers les époques ? Pour cela, il vous faudra faire preuve d'ingéniosité. Vous aurez 60 minutes. Mercredi 10 août à 14h. nA partir de 8 ans. nAccès libre sur réservation (en raison des jauges limitées). nInformation / réservation au 02 35 13 30 09 (Le Forge).

