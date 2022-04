ESCAPE GAME AU MUSÉE DE LODÈVE Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève

ESCAPE GAME AU MUSÉE DE LODÈVE Lodève, 23 avril 2022, Lodève.

2022-04-23 14:15:00 – 2022-04-23 15:00:00

Lodève Hérault Lodève 12 12 EUR Entre amis ou en famille venez découvrir la collection Sciences de la Terre avec un jeu grandeur nature dans l’esprit d’un escape game pour adultes et ados.

Il vous faudra trouver un code secret, résoudre des énigmes, dénicher des objets…Telles seront vos missions pour aider le paléontologue du musée de Lodève à retrouver et ouvrir son coffre. A l’intérieur se cache une grande trouvaille ! Mais attention, votre temps est compté.

Tarif animation + musée : Adulte /12€, enfant 12-18 ans/ 9 €

Durée : 45 min – Accessible à partir de 12 ans.

Réservation conseillée : 04 67 88 86 10 ou sur museedelodeve.fr © Musée de Lodève

