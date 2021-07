Hérépian Hérépian Hérault, Hérépian ESCAPE GAME AU MUSÉE DE LA CLOCHE Hérépian Hérépian Catégories d’évènement: Hérault

Hérépian

ESCAPE GAME AU MUSÉE DE LA CLOCHE Hérépian, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Hérépian. ESCAPE GAME AU MUSÉE DE LA CLOCHE 2021-07-03 19:30:00 – 2021-07-03 23:00:00

Hérépian Hérault Hérépian UN ESCAPE GAME AU MUSÉE DE LA CLOCHE !

De 19H30 à 23H

A l’occasion de la Nuit européenne des musées, samedi 3 juillet, le Musée de la Cloche et de la Sonnaille vous dévoilera sa toute récente innovation : un Escape Game qui vous fera vivre la légende de « la Sauveterre » ! Autrefois, afin de sauver les communes des tempêtes, on en sonnait les cloches. La commune d’Hérépian est prise dans la tempête ; vous seuls pourrez la sauver en atteignant la cloche d’Hérépian pour la sonner… Le Samedi 03 Juillet 2021 de 19h30 à 23h00

Gratuit, réservation obligatoire 04 67 95 39 95. Les groupes se composent de 2 à 6 joueurs. En savoir plus sur le Musée de la Cloche et de la Sonnaille INFORMATIONS PRATIQUES

OUVERTURE SAISON 2021 : DU 2 JUIN AU 31 OCTOBRE

Du mardi au dimanche – 14h00 à 19h00

Horaires des visites guidées :

mardi – jeudi – vendredi – samedi – dimanche à 14h

Horaires des visites libres : du mardi au dimanche, 15h à 19h

Durée de la visite : 1h30

Les réservations sont recommandées

Visite de groupe toute l’année sur réservation (à partir de 10 pers)

Les mercredis de juillet et août, de 14h à 15h30 : ateliers découverte pour les enfants de 5 à 12 ans. Entrée gratuite – sur réservation uniquement Tél : 04 67 95 39 95

museeherepian@grandorb.fr

Adresse : Espace Campanaire André Malraux, avenue de la gare 34600 Hérépian A l’occasion de la Nuit européenne des musées, samedi 3 juillet, le Musée de la Cloche et de la Sonnaille vous dévoilera sa dernière innovation : un Escape Game qui vous fera vivre la légende de « la Sauveterre » ! Autrefois, afin de sauver les communes des tempêtes, on en sonnait les cloches.

Hérépian est pris dans la tempête ; vous seuls pourrez la sauver en atteignant la cloche pour la sonner… +33 4 67 95 39 95 UN ESCAPE GAME AU MUSÉE DE LA CLOCHE !

De 19H30 à 23H

A l’occasion de la Nuit européenne des musées, samedi 3 juillet, le Musée de la Cloche et de la Sonnaille vous dévoilera sa toute récente innovation : un Escape Game qui vous fera vivre la légende de « la Sauveterre » ! Autrefois, afin de sauver les communes des tempêtes, on en sonnait les cloches. La commune d’Hérépian est prise dans la tempête ; vous seuls pourrez la sauver en atteignant la cloche d’Hérépian pour la sonner… Le Samedi 03 Juillet 2021 de 19h30 à 23h00

Gratuit, réservation obligatoire 04 67 95 39 95. Les groupes se composent de 2 à 6 joueurs. En savoir plus sur le Musée de la Cloche et de la Sonnaille INFORMATIONS PRATIQUES

OUVERTURE SAISON 2021 : DU 2 JUIN AU 31 OCTOBRE

Du mardi au dimanche – 14h00 à 19h00

Horaires des visites guidées :

mardi – jeudi – vendredi – samedi – dimanche à 14h

Horaires des visites libres : du mardi au dimanche, 15h à 19h

Durée de la visite : 1h30

Les réservations sont recommandées

Visite de groupe toute l’année sur réservation (à partir de 10 pers)

Les mercredis de juillet et août, de 14h à 15h30 : ateliers découverte pour les enfants de 5 à 12 ans. Entrée gratuite – sur réservation uniquement Tél : 04 67 95 39 95

museeherepian@grandorb.fr

Adresse : Espace Campanaire André Malraux, avenue de la gare 34600 Hérépian dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Hérépian Étiquettes évènement : Autres Lieu Hérépian Adresse Ville Hérépian lieuville 43.59392#3.11253