Escape Game au musée de la Chemiserie, 5 juillet 2022, .

Escape Game au musée de la Chemiserie

2022-07-05 – 2022-07-05

Pour les 60 ans de carrière du groupe mythique de l’histoire du Rock’n Roll, le musée propose un Escape Game anniversaire inédit. Des énigmes conduiront les joueurs dans les dédales de l’univers des Rolling Stones et celui de la mode masculine inspirés des mauvais garçons londoniens.

Le fil rouge du jeu ? La langue bien sûr, emblème absolu du rock !

“The Rolling Stones are not only a band, they are a way of life.” Adrew Oldham.

Réservation obligatoire au 02 54 24 34 69 – 6 personnes maximum par groupe.

Escape Game “Le monde est Stone”.

+33 2 54 24 34 69

Pour les 60 ans de carrière du groupe mythique de l’histoire du Rock’n Roll, le musée propose un Escape Game anniversaire inédit. Des énigmes conduiront les joueurs dans les dédales de l’univers des Rolling Stones et celui de la mode masculine inspirés des mauvais garçons londoniens.

Le fil rouge du jeu ? La langue bien sûr, emblème absolu du rock !

“The Rolling Stones are not only a band, they are a way of life.” Adrew Oldham.

Réservation obligatoire au 02 54 24 34 69 – 6 personnes maximum par groupe.

©museedelachemiserie

dernière mise à jour : 2022-04-26 par