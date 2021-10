Le ViganLe Vigan Le Vigan Le Vigan Gard, Le Vigan Escape Game au Musée Cévenol Le Vigan Le Vigan Le ViganLe Vigan Catégories d’évènement: Gard

Le Vigan Gard Musée Cévenol Le Vigan Gard Le Vigan Parcourez le musée à la recherche de la toison perdue.Jeu réalisé par la section professionnelle du Lycée André Chamson promotion 2020-2022 Horaires du Musée : 10h à 12h et 14h à 18h Tarifs entrée 5 €, réduit 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans. Pass sanitaire et masque obligatoires. +33 4 67 81 66 86 http://www.xn--muse-cevenol-deb.fr/ Droits libres dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Musée Cévenol 1 rue des Calquières