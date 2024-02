ESCAPE GAME AU MOULIN DE L’ÉPINAY LE TESTAMENT DE L’EPINAY LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT Mauges-sur-Loire, vendredi 25 octobre 2024.

Arriverez-vous à déjouer les mystères et les énigmes du Moulin avant que ce dernier n’explose ?!

Un ancêtre dont vous ignoriez tout vous laisse un héritage aussi incongru que fascinant un moulin ! Patrimoine légendaire survolant la vallée de l’Èvre. La légende raconte qu’Elie, dernier meunier du Moulin de l’Epinay, aurait caché son testament… à ce jour, il est toujours introuvable. Elie étant joueur, il semblerait qu’il aurait imaginé une chasse au trésor pour dissimuler ce testament. En présence de Maitre Séraphin exécuteur testamentaire et game master à ses heures perdus, vous devrez retrouver la totalité du testament en 1h ! Attention, sans le testament en entier le moulin ne pourra reprendre son activité et votre mission échouera emmenant avec lui à tout jamais les secrets de fabrication de la farine !

Dans Le testament de l’Epinay , vous rencontrerez quelques mécanismes très créatifs et amusants qui pourront néanmoins complètement dérouter les débutants le genre de manipulations qui posent problèmes aux adeptes du mais non ça ne peut pas être ça, ça ne marchera jamais, ce serait de la magie si ça fonctionnait… Et pourtant ! Elie était plein de surprises…. Enchaînements d’énigmes serons au rendez-vous. Ici, la complexité des lieux fait que vous ne trouverez par exemple pas beaucoup de fouille, aspect du jeu qui a tendance à ralentir les enquêteurs. La manipulation et l’observation seront en revanche de rigueur. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-25

fin : 2024-10-25

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3 l’Epinay

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact1@moulinepinay.com

