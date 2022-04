ESCAPE GAME AU DOMAINE DE GAGNEBERT Les Garennes sur Loire Les Garennes sur Loire Catégories d’évènement: Les Garennes sur Loire

Maine-et-Loire

ESCAPE GAME AU DOMAINE DE GAGNEBERT Les Garennes sur Loire, 14 mai 2022, Les Garennes sur Loire. ESCAPE GAME AU DOMAINE DE GAGNEBERT JUIGNE-SUR-LOIRE 2 Chemin de la Nauviret Les Garennes sur Loire

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-15 17:00:00 JUIGNE-SUR-LOIRE 2 Chemin de la Nauviret

Le samedi 14 et dimanche 15 mai 2022, retrouvez-nous pour un jeu inédit sur le thème du Crémant de Loire ! En famille ou entre amis, venez résoudre les mystères de la fameuse appellation de fines bulles de la région. En équipe, observez, coordonnez vos idées, parvenez à résoudre nos énigmes et évitez les pièges en moins de 60 minutes ! Qui sera l'équipe gagnante ? Partez à l'aventure dans nos caves et gagnez de nombreux cadeaux ! Infos et réservations sur notre site internet. moron@domaine-de-gagnebert.com

