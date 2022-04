Escape game au coeur de la machinerie Musée de la Distillerie de lavande, 14 mai 2022 18:00, Barrême.

Nuit des musées Escape game au coeur de la machinerie Musée de la Distillerie de lavande Samedi 14 mai, 18h00 Tarif plein : 12 € / Tarif réduit : 9 € / Gratuit moins de 7 ans.

A l’aide d’énigmes et d’indices, tentez de vous échapper de la machinerie le plus rapidement possible !

Le musée dela distillerie de lavande vous propose de (re)découvrir la machinerie d’une manière ludique, grâce à un escape game. Une proposition inédite au coeur de la chaudière à vapeur de l’ancienne distillerie ! Saurez-vous en sortir ?

De passage à Barrême, avez-vous déjà remarqué la grande cheminée en brique qui s’élance dans le ciel ? Il s’agit d’une distillerie de plantes à parfum. Cette distillerie est construite en 1905 par une société allemande implantée internationalement.

Arrêt de train à moins de 200m, parking, jardin public, tables de pique-nique

Train stop less than 200m, parking, public garden, picnic tables Full price: 12 € / Reduced price: 9 € / Free under 7 years. Saturday 14 May, 18:00

Passing through Barrême, have you ever noticed the large brick chimney soaring in the sky? It is a perfume plant distillery. This distillery was built in 1905 by a German company established internationally.

El museo dela destilería de lavanda le propone (re)descubrir la maquinaria de una manera lúdica, gracias a un escape game. ¡Una propuesta inédita en el corazón de la caldera de vapor de la antigua destilería! ¿Sabrá salir de ella?

Tarifa completa: 12 € / Tarifa reducida: 9 € / Gratis menos de 7 años. Sábado 14 mayo, 18:00

Barrême 04330 Barrême Provence-Alpes-Côte d’Azur