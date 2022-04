Escape game au coeur de la machinerie Musée de la Distillerie de lavande Barrême Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Barrême

Escape game au coeur de la machinerie Musée de la Distillerie de lavande, 14 mai 2022, Barrême. Escape game au coeur de la machinerie

Musée de la Distillerie de lavande, le samedi 14 mai à 18:00

Le musée dela distillerie de lavande vous propose de (re)découvrir la machinerie d’une manière ludique, grâce à un escape game. Une proposition inédite au coeur de la chaudière à vapeur de l’ancienne distillerie ! Saurez-vous en sortir ?

Tarif plein : 12 € / Tarif réduit : 9 € / Gratuit moins de 7 ans.

A l’aide d’énigmes et d’indices, tentez de vous échapper de la machinerie le plus rapidement possible ! Musée de la Distillerie de lavande Barrême Barrême Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Barrême Autres Lieu Musée de la Distillerie de lavande Adresse Barrême Ville Barrême lieuville Musée de la Distillerie de lavande Barrême Departement Alpes-de-Haute-Provence

Musée de la Distillerie de lavande Barrême Alpes-de-Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barreme/

Escape game au coeur de la machinerie Musée de la Distillerie de lavande 2022-05-14 was last modified: by Escape game au coeur de la machinerie Musée de la Distillerie de lavande Musée de la Distillerie de lavande 14 mai 2022 Barrême Musée de la Distillerie de lavande Barrême

Barrême Alpes-de-Haute-Provence