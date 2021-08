Escape Game au Château de Rayne Vigneau Bommes, 14 octobre 2021, Bommes.

25 25 EUR « 1940, à Bommes près de Sauternes, le propriétaire du Château de Rayne Vigneau vient de conclure sa conférence de presse : un gisement de pierres précieuses a été trouvé sur le prestigieux vignoble ! L’Escape Game vous fera entrer dans la salle à manger de la propriété afin de débusquer LA pierre qui a la faculté de donner l’excellence de ce 1er Grand Cru Classé en 1855. Enigmes et codes sont les obstacles à franchir. La logique et l’observation sont vos armes. Votre but, vous emparer du secret de Rayne Vigneau. Mais faites vite … avant que son propriétaire ne rentre ! »

Château de Rayne Vigneau

