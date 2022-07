ESCAPE GAME AU CHÂTEAU DE LA RAGOTIÈRE À LA REGRIPPIÈRE La Regrippière, 5 août 2022, La Regrippière.

ESCAPE GAME AU CHÂTEAU DE LA RAGOTIÈRE À LA REGRIPPIÈRE

La Grande Ragotière La Regrippière Loire-Atlantique

2022-08-05 – 2022-08-05

La Regrippière

Loire-Atlantique

La Regrippière

Le Château de la Ragotière vous missionne de partir à la recherche d’une des meilleures cuvées du château perdue depuis près de 100 ans. Parcourez les caves et déjouez les énigmes laissées par le Lord de la Ragotière. Vous avez 1h30 pour retrouver son Trésor caché.

A la fin de votre quête, vous serez récompensés (ou consolés) avec une dégustation de 3 vins du domaine.

Pour lancer l’atelier nous proposons deux dates : le vendredi 15 Juillet à 16h et le samedi 5 Août à 14h.

D’autres dates sont possibles sur demande.

Infos pratiques :

A partir de 12 ans ou accompagné d’adulte(s) et de 3 joueurs.

Tarif : 3 joueurs = 30€/personne ; 4 joueurs = 28€/personne ; 5 joueurs = 26€/par personne ; 6 joueurs = 25€/personne ; Tarif – de 12 ans = Gratuit ; – de 18 ans = remise de 5€ //

Réservation par téléphone au 02 40 33 60 56 ou par mail à info@freres-couillaud.com

« Le Trésor du Lord », un escape game insolite et familiale dans les caves du Château de la Ragotière.

https://www.freres-couillaud.com/nouveaute-2022-escape-game/

