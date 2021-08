Mézidon Vallée d'Auge Château de Canon Calvados, Mézidon Vallée d'Auge Escape game au château de Canon Château de Canon Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Escape game au château de Canon Château de Canon, 18 septembre 2021, Mézidon Vallée d'Auge. Escape game au château de Canon

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Canon

Une enquête en équipe chronométrée d’une durée de 20 à 40 min, où les joueurs sont amenés à résoudre de nombreuses enigmes dans un décor parsemé d’indices !

8 €, 3 € (jeunes entre 6 et 18 ans), gratuit < 6 ans Dans l'univers du pépiniériste Jules Oudin, enquêtez en équipe afin de retrouver la rose disparue ! Château de Canon Avenue du château, Mézidon-canon, 14270 Mézidon Vallée d'Auge Mézidon Vallée d'Auge Mézidon-Canon Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00

