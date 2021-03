Soissons Soissons Aisne, Soissons Escape Game au Château de Berzy-le-Sec Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Soissons

Escape Game au Château de Berzy-le-Sec, 10 avril 2021-10 avril 2021, Soissons. Escape Game au Château de Berzy-le-Sec 2021-04-10 10:00:00 – 2021-04-11 18:00:00

Soissons Aisne Soissons 15 Rendez-vous au château de Berzy-le-Sec pour un escape game!

Par équipe de 2 à 8 personnes.

Réservation obligatoire au contact@escapegameberzylesec.anatolepoulet.fr SYLVAIN_CAMBON_PHOTOGRAPHE

