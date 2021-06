Escape Game au Château de Barrière Château de Barrière, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Villamblard.

Escape Game au Château de Barrière

du mardi 13 juillet au mardi 10 août à Château de Barrière

En une heure vous devez délivrer la dame du château de Barrière ! L’enquête que vous mènerez au sein même de cet édifice patrimonial vous fera voyager à travers son histoire. Réflexion, entraide, imagination et rires, seront la clef d’une bonne expérience, pour résoudre énigmes et codes et passer un moment fun et stimulant. Alors, prêts à relever le défi ! Lieu : château Barrière Villamblard Mardi 13 juillet à 14 h et à 16 h Mardi 10 août à 14 h et à 16 h A partir de 12 ans 8 participants maximum sur réservation contact : 09 72 58 24 22

Gratuit

Un moment convivial entre amis ou en famille sur le thème de l’histoire

Château de Barrière Avenue Edouard Dupuy Villamblard Dordogne



