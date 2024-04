Escape Game au Centre de stockage de la Manche Cherbourg-en-Cotentin, jeudi 2 mai 2024.

Au cœur du bâtiment d’accueil du public de l’Andra, les participants rencontrent un personnage venu de l’an 2500 à la recherche d’informations sur le site. Aidés par plusieurs objets à leur disposition les participants se rendent sur les installations du centre pour résoudre une série d’énigmes.

L’expérience est composée de 8 énigmes ludico-pédagogiques autour de la surveillance menée sur et à l’extérieur du site. Chaque énigme aborde une problématique précise comment fonctionnent les chambres de collecte des eaux ? Comment est gérée et contrôlée l’eau de la nappe ? Comment la faune et la flore peuvent-elles se développer ?…

À l’aide de l’ensemble des éléments trouvés durant le parcours, ils vont venir en aide à notre voyageur du futur et à comprendre les enjeux du stockage des déchets radioactifs et de la conservation et la transmission de la mémoire aux générations futures

Durée 1h30 conseillé à partir de 6 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin.

Pièce d’identité obligatoire (pour les + de 18 ans).

