Bazas Médiathèque le Polyèdre Bazas, Gironde Escape Game Astérix Médiathèque le Polyèdre Bazas Catégories d’évènement: Bazas

Gironde

Escape Game Astérix Médiathèque le Polyèdre, 22 janvier 2022, Bazas. Escape Game Astérix

Médiathèque le Polyèdre, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00 Venez vous mettre à l’épreuve avec un escape game sur le thème des aventures d’Astérix le Gaulois, en partenariat avec la librairie Mollat. Médiathèque le Polyèdre 17 esplanade Saint Sauveur 33430 Bazas Bazas Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bazas, Gironde Autres Lieu Médiathèque le Polyèdre Adresse 17 esplanade Saint Sauveur 33430 Bazas Ville Bazas lieuville Médiathèque le Polyèdre Bazas