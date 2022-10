Escape Game Artiguelouve, 28 octobre 2022, Artiguelouve.

Escape Game

2022-10-28 – 2022-11-01

EUR 40 40 Une explosion, des survivants condamnés, une forêt infectée, des documents secrets perdus… l’armée recherche des volontaires pour cette nouvelle mission .

Mélange d’Escape Game et de théâtre immersif en extérieur, une expérience inédite à ne manquer sous aucun prétexte …

90 minutes pour réussir et survivre

Sortez vos agendas, constituez votre équipe de choc et c’est parti !

