Escape Game « Arsène Lupin » Bordères-et-Lamensans, 23 février 2022, Bordères-et-Lamensans.

Escape Game « Arsène Lupin » Bordères-et-Lamensans

2022-02-23 – 2022-02-23

Bordères-et-Lamensans Landes Bordères-et-Lamensans

EUR 5 Arsène Lupin, le célèbre gentleman cambrioleur, prend sa retraite et cherche ses héritiers. L’arme de notre gentleman au grand cœur est son esprit, audacieux et impertinent. Pour lui succéder il faudra donc être méthodique et astucieux et répondre aux différents casse-tête . Alors enfilez vos plus beaux costumes d’Arsène Lupin et venez résoudre des énigmes, à la manière du gentleman cambrioleur. Serez vous le digne héritier d’Arsène Lupin ?

Sur inscription, par équipe de 4 personnes maximum. A partir de 8 ans et adulte.

+33 5 58 45 10 61

Ludo médiathèque

Bordères-et-Lamensans

dernière mise à jour : 2022-02-14 par