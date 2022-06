ESCAPE GAME ANIMÉ SUR LA CORNICHE DE PAIL, 17 septembre 2022, .

ESCAPE GAME ANIMÉ SUR LA CORNICHE DE PAIL

2022-09-17 – 2022-09-17

Le Parc Normandie-Maine vous propose de découvrir l’escape game créé par les élèves du collège des Avaloirs sur la Corniche de Pail. Au travers de plusieurs énigmes à résoudre, plongez au cœur du projet LIFE Avaloirs et partez à la découverte des landes et de la faune de la Corniche.

Se munir de chaussures fermées et d’un téléphone portable.

Réservation conseillée, à partir de 10 ans.

