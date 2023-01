Escape game : Amelia’s Secret Plélan-le-Petit Plélan-le-Petit Dinan-Cap Fréhel Tourisme Plélan-le-Petit Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Escape Game en réalité augmentée

Elizabeth Vonleaken vient d’emménager dans le grand manoir de la forêt de Scrapson avec sa fille Amélia. Le manoir était connu pour des histoires sordides et horrifiantes, mais depuis l’arrivée d’Elizabeth, la maison s’est réveillée et de grands banquets sont organisés régulièrement.

C’est lors d’un vendredi 13 novembre que la petite famille a été perturbée par la disparition d’Amélia. Après cet événement, tout va changer…

Venez en famille ou entre amis pour vivre cette aventure immersive et dans l’obscurité. Arriverez-vous à découvrir ce qui est arrivé à Amélia ?

5 personnes maximum par session : 18h, 20h et 22h

Sur réservation

Public adultes/ados à partir de 12 ans
mediatheque.plelan@dinan-agglomeration.fr
+33 2 96 27 06 77

