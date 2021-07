Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse ESCAPE GAME ADULTE AU CASTELET Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

ESCAPE GAME ADULTE AU CASTELET Toulouse, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Toulouse. ESCAPE GAME ADULTE AU CASTELET 2021-07-28 – 2021-07-28 LE CASTELET TOULOUSE 18 Grande-rue Saint Michel

Toulouse Haute-Garonne 50 EUR 50 Il y a plus d’un siècle, de malheureux innocents ont été exécutés pour un crime qu’ils n’ont pas commis. Des preuves de leur innocence existent. Saurez-vous les découvrir ? Départs à 18h30 et 20h30

5 personnes maximum par équipe Les mercredis 28 juillet et 25 août au Castelet !

5 personnes maximum par équipe dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Étiquettes évènement : Autres Lieu Toulouse Adresse LE CASTELET TOULOUSE 18 Grande-rue Saint Michel Ville Toulouse lieuville 43.58545#1.44759

