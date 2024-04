ESCAPE GAME ACADÉMIE Chalet les Cimes – Thalie Abondance, lundi 5 août 2024.

ESCAPE GAME ACADÉMIE Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 5 – 16 août Chalet les Cimes – Thalie 1292

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-05T09:30:00+02:00 – 2024-08-05T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-16T00:00:00+02:00 – 2024-08-16T18:30:00+02:00

Un séjour à la montagne, dans ce grand chalet avec piscine chauffée, une atmosphère reposante et chaleureuse pour une expérience collective sur mesure pour nos plus jeunes inscrits !

Les jeunes gamers seront en demi-groupes avec le Gamemaster professionnel en moyenne 2h par jour, en alternance le matin ou l’après-midi. Ils découvriront chacun ce monde énigmatique avec au programme : création d’épreuves orginales, recherche des décors, réalisation de défis quotidiens avec comme objectif, de préparer l’Escape Game final.

Concevoir en équipe un véritable Escape Game et en jouer plusieurs sur place. Encadrés par un game master, les enfants développent un imaginaire à travers la création d’énigmes et de codes, qu’ils devront relier pour former un Escape Game complet, tout en profitant d’activités de séjour de vacances, au grand air de la montagne. Faire preuve d’imagination, de réflexion, d’esprit d’équipe, s’amuser et créer un jeu grandeur nature, pour des vacances originales et inoubliables !

Et comme ce sont aussi des vacances, ils pourront selon leurs envies choisir parmi plusieurs activités de détente, sportives ou de loisirs, telles que : piscine chauffée sur place, grands jeux, balades, sports collectifs, randonnées en montagne, jeux de société….

Une sortie à la journée est prévue avec visite de Thonon et baignade au lac Léman.

Chaque journée se termine par une veillée animée organisée par l’équipe d’animation qui vient parachever une journée bien remplie en joie et en émotion.

Chalet les Cimes – Thalie 74360 Abondance 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.thalie.eu »}]

colo colonie

THALIE