ESCAPE GAME “À TRAVERS LA MATRICE” AU CHATEAU DE MONTGEOFFROY A MAZE, 1 mai 2022, .

ESCAPE GAME “À TRAVERS LA MATRICE” AU CHATEAU DE MONTGEOFFROY A MAZE

2022-05-01 – 2022-06-30

EUR 17 20 « À travers la matrice »

Pour cet escape game, nous vous proposons une immersion dans le futur: propulsés dans un univers parallèle, vous voilà transportés entre deux mondes. Seul moyen de vous en sortir: combattre et vaincre la matrice qui aura pour unique but de vous garder en elle. Parviendrez-vous à revenir dans le bon monde en une heure?

Scénario et création réalisés par NorbertS Coach Déco.

Sur réservation uniquement par téléphone ou internet.

A partir de 16 ans (les moins de 18 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte).

De 4 à 6 participants. Port du masque obligatoire.

L’offre en plus : Pass « Culture& Aventure » donnant accès à la visite « Sur les pas du Maréchal de Contades » et à une réservation d’un créneau d’escape game le même jour.

