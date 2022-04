ESCAPE GAME A PONT-CAFFINO Maisdon-sur-Sèvre Maisdon-sur-Sèvre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

ESCAPE GAME A PONT-CAFFINO Maisdon-sur-Sèvre, 18 août 2022, Maisdon-sur-Sèvre. ESCAPE GAME A PONT-CAFFINO Maisdon-sur-Sèvre

2022-08-18 – 2022-08-18

Maisdon-sur-Sèvre Loire-Atlantique Maisdon-sur-Sèvre EUR 10 Découvrez Pont-Caffino à travers notre Escape Game et retrouvez l’or du paquebot Pasteur ! « Pendant la seconde guerre mondiale, les officiers de la Kommandantur ont appris que 213 tonnes d’or de la banque de France, devant être transportées au Canada par le Paquebot Pasteur, ont été cachées à Pont-Caffino. Vous devez retrouver avant eux le trésor et le mettre en lieu sûr ! »

