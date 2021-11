Locmiquélic Médiathèque de Locmiquélic 56570, Locmiquélic Escape game à LooseCity Médiathèque de Locmiquélic Locmiquélic Catégories d’évènement: 56570

La médiathèque de Locmiquélic invite le public familial à entrer dans l’univers des comics pour y résoudre des énigmes. Des animations autour des livres ou des jeux de société avaient déjà été proposées. Mais un escape game à LooseCity alliant les deux, cela sera nouveau. Par petits groupes, six spots seront à explorer afin de récolter les indices. Alors, venez sauver LoosMan, un super-héros dans l’embarras !

Sur inscription uniquement et en respectant les mesures sanitaires; places limitées

