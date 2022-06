Escape game à Lignières Lignières Lignières Catégories d’évènement: 18160

Lignières 18160 Il est indispensable de réserver votre créneau horaire pour participer à l’escape game. Les enfants à partir de 8 ans doivent être accompagné d’un adulte. L’équipe doit être composée d’au moins 2 personnes jusqu’à 5 personnes maximum.

La bibliothèque vous propose de participer à un escape game sur le thème du Far West : logique, coopération, observation et déduction…faîtes vos équipes!

