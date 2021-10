Orsay Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Orsay Essonne, Orsay Escape Game à l’ICMMO Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d’Orsay Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Pendant la journée porte ouverte du lycée du coin, le prof de Physique–Chimie vous a laissé seuls dans sa salle de TP mais la porte a claqué et s’est bloquée ! Vous n’avez rien : pas de téléphone. Crier ne sert à rien, personne ne peut vous entendre ! Venez résoudre les énigmes… le temps vous est compté… Durée : 1h Sur réservation : [[communication.icmmo@universite-paris-saclay.fr](mailto:communication.icmmo@universite-paris-saclay.fr)](mailto:communication.icmmo@universite-paris-saclay.fr) 5 enfants max. + 1 à 3 parents par séances Pass sanitaire à partir de 12 ans.

Venez résoudre des enigmes pour vous échapper d’une salle de TP ! Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d’Orsay Bâtiment 410, Rue du doyen Georges Poitou, Orsay Orsay Le Guichet Essonne

