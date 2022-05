Escape game à l’EVS

2022-05-21 – 2022-05-21 Il se déroulera dans les locaux de l’EVS sur plusieurs créneaux l’après-midi, gratuit et à partir de 8 ans.

Les joueurs devront retrouver l’antidote pour éviter de se transformer en zombie. Résolvez des énigmes et relevez des défis en équipe lors de cet escape game proposé par l’espace de vie social de Levet. Il se déroulera dans les locaux de l’EVS sur plusieurs créneaux l’après-midi, gratuit et à partir de 8 ans.

