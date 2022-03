Escape Game à l’abbaye de Lessay Lessay Lessay Catégories d’évènement: Lessay

Lessay Manche Lessay Intrigues médiévales à l’abbaye de Lessay. L’intrigue de cette soirée est simple : « Vous êtes de jeunes moines novices. Vous souhaitez intégrer la communauté bénédictine de l’abbaye royale de Lessay. Pour cela, le Père Abbé a décidé de vous mettre à l’épreuve. Vous devrez résoudre en moins de 60 minutes de nombreuses énigmes. » Deux zones de jeux de 6 joueurs chacune sont proposées. Durée de la partie : 1 heure. A partir de 12 ans. 12€ par personne. Lieu de RDV communiqué lors de la réservation. Se présenter impérativement 30 minutes avant l’heure. Réservation obligatoire au 02 33 45 14 34.

